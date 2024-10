Bus ecologici. Quattro mezzi per gli alunni (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla flotta comunale si sono aggiunti quatto nuovi scuolabus ‘ecologici’. Possono trasportare fino a 30 alunni ciascuno (oltre a due adulti) e sono dotati dei più moderni sistemi di sicurezza. L’acquisto è stato possibile grazie ad progetto presentato dalla direzione patrimonio nel 2021, finanziato dal ministero dell’ambiente. Il progetto prevede anche l’avvio di un sistema di monitoraggio, tramite app, delle presenze a bordo dei bus e dell’itinerario in tempo reale dello scuolabus, e l’installazione di due postazioni di ricarica nell’autoparco. La società aggiudicatrice della fornitura degli scuolabus, Truck Italia spa, ha consegnato i mezzi rispettando i tempi previsti e a breve i pulmini verranno utilizzati per il trasporto scolastico. Lanazione.it - Bus ecologici. Quattro mezzi per gli alunni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla flotta comunale si sono aggiunti quatto nuovi scuolabus ‘’. Possono trasportare fino a 30ciascuno (oltre a due adulti) e sono dotati dei più moderni sistemi di sicurezza. L’acquisto è stato possibile grazie ad progetto presentato dalla direzione patrimonio nel 2021, finanziato dal ministero dell’ambiente. Il progetto prevede anche l’avvio di un sistema di monitoraggio, tramite app, delle presenze a bordo dei bus e dell’itinerario in tempo reale dello scuolabus, e l’installazione di due postazioni di ricarica nell’autoparco. La società aggiudicatrice della fornitura degli scuolabus, Truck Italia spa, ha consegnato irispettando i tempi previsti e a breve i pulmini verranno utilizzati per il trasporto scolastico.

