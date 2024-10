Borsa di studio negata dall’università Kore, dottoranda vince ricorso e riesce ad ottenerla (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Consiglio di giustizia amministrativa ha rigettato l’appello dell’Università di Enna Kore e ha confermato l’assegnazione della Borsa di studio a una dottoranda agrigentina. La vicenda risale al 2020 quando l’ateneo ennese indiceva un bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di Agrigentonotizie.it - Borsa di studio negata dall’università Kore, dottoranda vince ricorso e riesce ad ottenerla Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Consiglio di giustizia amministrativa ha rigettato l’appello dell’Università di Ennae ha confermato l’assegnazione delladia unaagrigentina. La vicenda risale al 2020 quando l’ateneo ennese indiceva un bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di

