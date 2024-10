Anteprima24.it - Avellino – ACR Messina, i convocati: tre giocatori ai box

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDaishawn Redan, Michele Vano e Michele Rocca non sono nell’elenco deidell’di Raffaele Biancolino per la gara contro contro l’ACR, in programma domani (ore 15) al Partenio-Lombardi, valida per l’undicesima giornata del campionato di serie C Now. L’olandese reduce da un virus gastrointestinale, l’attaccante in gol contro la Juventus Next Gen ha avvertito un fastidio al flessore della gamba destra è sotto valutazione dello staff medico del club mentre il centrocampista ha risolto il problema all’adduttore lungo della gamba destra. È stato tenuto a riposo a scopo precauzionale in attesa del totale recupero. Risultano nella lista deiinvece Marco Armellino e Marco Toscano.