Arianna Meloni, l'orgoglio e la rabbia: "Noi siamo diversi, non ci siamo venduti. Da sinistra solo fango"

Arianna Meloni, si sa, non ama il politichese e quando parla sembra la stessa di quando lo faceva, nelle stanze di Colle Oppio o alle feste di Atreju, prima che la destra andasse al governo. Nei giorni dei veleni, su Fratelli d'Italia, da sinistra, dai giudici, con l'ombra degli spioni e il soffio dei poteri "morti" sul governo, lei, da Udine, va al sodo: "Noi siamo quelle persone che stanno sempre dalla stessa parte, che non sono ricattabili e che non si vendono. Hanno voluto tanto raccontarci per quelli che non siamo, ma non l'avranno vinta, perché i nostri nervi sono saldi, i nostri piedi sono piantati a terra e siamo molto concentrati".

