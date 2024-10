Ilrestodelcarlino.it - Andavano in giro con attrezzi da scasso: tre perosne denunciate

(Di sabato 26 ottobre 2024) Quattro persone, diversi strumenti dae un machete sequestrati. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Fermo dedicata alla prevenzione dei reati predatori. A Porto San Giorgio, i militari del posto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 31enne pregiudicato di Porto San Giorgio per possesso di arnesi da. Il giovane è stato controllato in orario serale in via Annibal Caro a bordo di una bicicletta e, all’esito della perquisizione personale effettuata dai carabinieri, è stato trovato in possesso di una pinza e un coltello multiuso in metallo con lama di 10 cm occultati sulla sua persona, e dei quali non ha saputo giustificato il possesso.