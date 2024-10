Anche gli dtudenti della Veneziano-Novelli protagonisti alla Settimana Dantesca di Monreale (Di sabato 26 ottobre 2024) Gli studenti della Veneziano-Novelli partecipano alla XXVIII Settimana di Studi Danteschi a Monreale, approfondendo il tema della giustizia nella Divina Commedia (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Anche gli dtudenti della Veneziano-Novelli protagonisti alla Settimana Dantesca di Monreale Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Gli studentipartecipanoXXVIIIdi Studi Danteschi a, approfondendo il temagiustizia nella Divina Commedia (live.it)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La storia di Giulio contro il crack - emozionante incontro alla Veneziano-Novelli - L'associazione 'La Casa di Giulio' porta nelle scuole la testimonianza di un padre che ha perso il figlio a causa del crack, per sensibilizzare i giovani sui rischi della tossicodipendenza (Monrealelive.it) (Monrealelive.it)

Vendemmia alla scuola dell’infanzia Veneziano-Novelli : un’esperienza didattica - Monreale – ieri mattina, nell’atrio interno del plesso Novelli della scuola dell’infanzia Veneziano-Novelli, si è svolta la vendemmia. L’iniziativa, parte del percorso didattico “L’autunno e i suoi colori”, ha coinvolto i bambini di tutte le ... (Monrealelive.it)

Vola alto con l’Inglese : certificazioni Cambridge per i giovani talenti della Veneziano-Novelli - MONREALE – Cerimonia di consegna degli attestati di certificazione Cambridge Pre A1 Starters, A2 Flyers e A2 Key for Schools (KET), ieri pomeriggio, presso l’Istituto Comprensivo Veneziano-Novelli. I riconoscimenti sono stati conferiti agli ex ... (Monrealelive.it)