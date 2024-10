Addio all'ingegnere Iovino: "Un grande uomo che ha fatto parte della storia della città" (Di sabato 26 ottobre 2024) Addio a Giovanni Iovino, zio dell’omonimo vicesindaco di Cellole. ingegnere e figura conosciutissima in città e nell’intero territorio Aurunco, la notizia della sua scomparsa ha colpito tantissime persone. “Ricevere la notizia della sua salita al cielo è stato veramente un duro colpo. E’ Casertanews.it - Addio all'ingegnere Iovino: "Un grande uomo che ha fatto parte della storia della città" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 26 ottobre 2024)a Giovanni, zio dell’omonimo vicesindaco di Cellole.e figura conosciutissima ine nell’intero territorio Aurunco, la notiziasua scomparsa ha colpito tantissime persone. “Ricevere la notiziasua salita al cielo è stato veramente un duro colpo. E’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio a Francesco dopo l'incidente in bicicletta : l'ingegnere biomedico è morto - Non ce l'ha fatta Francesco Caputo, è morto oggi intorno alle ore 13 il 35enne di Lucugnano coinvolto in un incidente verificatosi venerdì 11 ottobre a Milano. Gli... (Quotidianodipuglia.it)

Belen Rodriguez - dopo l’addio all’ingegnere siciliano eccola con un altro uomo - Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino “il clima non è mai stato così sereno”. Parola del settimanale “Chi” che […] Continua a leggere Belen Rodriguez, dopo l’addio all’ingegnere siciliano eccola con un altro uomo su Perizona.it (Perizona.it)