A Firenze la marcia della pace: il corteo attraversa la città, “Fermiamo le guerre ora” (Di sabato 26 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 – Partita da piazza Santa Maria Novella a Firenze la manifestazione per la pace: in corteo alcune migliaia di persone che percorreranno le via del centro fino a Santa Croce. In piazza molte bandiere della pace, ma anche i gonfaloni di alcuni Comuni, e insegne della Cgil, dell'Anpi e di Emergency. In piazza anche alcune bandiere della Palestina mentre un gruppo di manifestanti mostra uno striscione con scritto 'Israele vergogna dell'umanità. A sfilare dietro il grande striscione che apre il corteo con scritto "Fermiamo le guerre ora" anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte. In piazza all'avvio della manifestazione presente l'imam di Firenze Izzedin Elzir. Lanazione.it - A Firenze la marcia della pace: il corteo attraversa la città, “Fermiamo le guerre ora” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – Partita da piazza Santa Maria Novella ala manifestazione per la: inalcune migliaia di persone che percorreranno le via del centro fino a Santa Croce. In piazza molte bandiere, ma anche i gonfaloni di alcuni Comuni, e insegneCgil, dell'Anpi e di Emergency. In piazza anche alcune bandierePalestina mentre un gruppo di manifestanti mostra uno striscione con scritto 'Israele vergogna dell'umanità. A sfilare dietro il grande striscione che apre ilcon scritto "leora" anche la sindaca di, Sara Funaro, e padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte. In piazza all'avviomanifestazione presente l'imam diIzzedin Elzir.

