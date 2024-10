Thesocialpost.it - Zelensky si rifiuta di vedere Guterres dopo la visita del segretario Onu a Putin

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ha deciso di non accogliere a Kiev ilgenerale dell’ONU, Antonio, a seguito della recentedi quest’ultimo in Russia. La scelta, riferita da una fonte vicina alla presidenza ucraina all’agenzia AFP, evidenzia il disappunto di Kiev per l’incontro avvenuto a Kazan trae il presidente russo Vladimir, durante il vertice dei Paesi BRICS. La decisione disi inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche in cui l’Ucraina sembra considerare ladiin Russia come un atto inopportuno, dato il protrarsi dell’invasione russa sul territorio ucraino. Kiev ha infatti più volte espresso frustrazione per le posizioni di alcune organizzazioni internazionali, percepite come eccessivamente concilianti verso Mosca, nonostante il conflitto e le sue conseguenze devastanti per l’Ucraina.