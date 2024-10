Liberoquotidiano.it - Webuild, contratto stradale da 190mln di dollari in Florida

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Nuovo progettoper il Gruppo, con la controllata Lane che si aggiudica unda 190 milioni diper realizzare il raccordo autotra la Interstate 4 e la State Road 33 nella contea di Polk, in. Lo annuncia il gruppo in una nota, segnalando che il“porta a oltre 1 miliardo di euro il valore dei nuovi contratti acquisiti e in corso di finalizzazione per Lane da inizio 2024. Il Nord America si conferma quindi un mercato strategico per il Gruppo, rappresentando al 30 giugno 2024 il 13% dei ricavi totali”.