VIDEO Il calcio sannita perde tre ‘firme’ storiche | si salvi chi può

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Per una rinascita, la Ferrini, che è sempre una bella notizia, c’è da registrare la mancata iscrizione di alcune realtà importanti. Si parla di, quello aggregativo, il mondo dei dilettanti che, da sempre, ha rappresentato il valore aggiunto nei centri che aspettavano la domenica per fare il salto al campo e vedere gli amici giocare. La pubblicazione dei gironi di Terza categoria viene vissuta anche con curiosità per capire chi torna nele chi no. E le sorprese non mancano, comuni che hanno due squadre, altri che non ne hanno. Ma c’è da porsi qualche domanda quando a saltare sono realtàche rappresentano un valore aggiunto per un intero territorio: Virtus Goti, Sporting Pietrelcina e, soprattutto, la Forza e Coraggio.