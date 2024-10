Via alla Zls Venezia-Rovigo. Marcato: «Il Governo stanzi le risorse per altri due anni» (Di venerdì 25 ottobre 2024) ?Venezia - Ieri è ufficialmente partita la Zls Porto di Venezia - Rodigino. A due anni dalla sua istituzione, a Palazzo Balbi si è insediato il Comitato di indirizzo, organo di Ilgazzettino.it - Via alla Zls Venezia-Rovigo. Marcato: «Il Governo stanzi le risorse per altri due anni» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ?- Ieri è ufficialmente partita la Zls Porto di- Rodigino. A duesua istituzione, a Palazzo Balbi si è insediato il Comitato di indirizzo, organo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buttafuoco riporta in vita dopo 53 anni la rivista della “Biennale di Venezia” : “L’importanza del senso stesso della carta” - Rinasce la storica rivista edita dalla Biennale di Venezia, dopo 53 anni dalla sua ultima pubblicazione, per volontà del presidente Pietrangelo Buttafuoco. Il numero 1/24 di “La Biennale di Venezia” ha un titolo intrigante,con il tema principale ... (Secoloditalia.it)

Friuli Venezia Giulia - tornano le Province : l'elezione diretta tra 2 anni - FRIULI - Era il 31 dicembre del 2016 quando i Commissari nominati dalla Regione gestirono gli ultimi mesi di vita delle quattro province del Friuli Venezia Giulia. L?anno successivo la regione,... (Ilgazzettino.it)

6 lauree in 13 anni : l’incredibile storia di una 67enne di Venezia - Viviana Pongan è la protagonista di una storia incredibile, con 6 lauree conseguite in 13 anni: come ce l’ha fatta? Viviana Pongan, una donna di 67 anni residente a Venezia, ha recentemente fatto parlare di sé per un traguardo accademico non ... (Notizie.com)

Venticinque anni di pace : Venezia celebra con un francobollo congiunto con il Vaticano - Facebook WhatsApp Twitter Il 14 novembre segnerà una data significativa per la Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace: l’emissione di un francobollo congiunto con lo Stato Italiano e lo Stato Città del Vaticano non solo celebrerà il ... (Gaeta.it)