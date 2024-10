“Verissimo”, tutti gli ospiti del weekend 26 – 27 ottobre: insieme per la prima volta Giancarlo Magalli e Adriana Volpe (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel weekend di Canale 5, ritorna Verissimo, sabato 26 ottobre, a partire dalle 16:30 e domenica 27 ottobre, in onda dalle 16:00, subito dopo Amici Verissimo, Nina Sophie Rima tra gli ospiti del 26 27 ottobre Sabato: Silvia Toffanin accoglie un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare. In studio anche la storia di Nina Sophie Rima, modella, attrice e influencer che ha fatto delle difficoltà vissute un suo punto di forza. Inoltre, saranno ospiti: Samantha De Grenet con il figlio Brando e la cuoca, fenomeno editoriale, Benedetta Rossi. Infine, Alessandro Basciano torna in studio per rispondere alle forti critiche ricevute sul suo aspetto fisico dopo l’intervista rilasciata a Verissimo settimana scorsa. Domenica: “Magalli-Volpe”, un caso mediatico e giudiziario lungo sette anni. Metropolitanmagazine.it - “Verissimo”, tutti gli ospiti del weekend 26 – 27 ottobre: insieme per la prima volta Giancarlo Magalli e Adriana Volpe Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Neldi Canale 5, ritorna, sabato 26, a partire dalle 16:30 e domenica 27, in onda dalle 16:00, subito dopo Amici, Nina Sophie Rima tra glidel 26 27Sabato: Silvia Toffanin accoglie un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare. In studio anche la storia di Nina Sophie Rima, modella, attrice e influencer che ha fatto delle difficoltà vissute un suo punto di forza. Inoltre, saranno: Samantha De Grenet con il figlio Brando e la cuoca, fenomeno editoriale, Benedetta Rossi. Infine, Alessandro Basciano torna in studio per rispondere alle forti critiche ricevute sul suo aspetto fisico dopo l’intervista rilasciata asettimana scorsa. Domenica: “”, un caso mediatico e giudiziario lungo sette anni.

