Un Posto al sole, spoiler choc: la confessione spiazzante di Rosa al prete

Unal, anticipazioni scioccanti:farà unaa Don Antoine inaspettata. Ecco cosa succederà sul set della popolare soap. Le anticipazioni di Unalriservano una serie di colpi di scena che scioccheranno i numerosi fans della serie made in Italy. Unalè tra i prodotti di punta della Rai, va in onda ormai da tantissimi anni e non accenna a subire inflessioni negli ascolti. La soap ha un pubblico consolidato e fedele che non manca all'appuntamento quotidiano. In onda nel preserale di Rai 3 UPAS racconta le vicende di personaggi la cui vita ruota intorno a palazzo Palladini. Girata a Napoli non ha mai subito stop se non durante il Covid. Diversi gli artisti che hanno militato nella soap opera e che oggi sono attori consolidati e molto amati dal pubblico.