Turetta in aula ammette | Ho mentito E non nomina mai Giulia Cecchettin

È il giorno della testimonianza di Filippo Turetta: il 23enne è accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin. In aula Gino, il padre della vittima

Femminicidio Giulia Cecchettin - le parole di Filippo Turetta in aula : “Ho pensato di rapirla e farle del male” – Video - “Ho pensato di rapirla e poi di farle inevitabilmente del male“. Lo ha detto Filippo Turetta rispondendo alle prime domande del pm Andrea Petroni, in avvio della seconda udienza per l’omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre del 2023. ... (Ilfattoquotidiano.it)

Turetta crolla in aula - la frase che apre la strada del fine pena mai - In Corte d'Assise a Venezia la seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. E per la prima volta in aula c'è anche l'ex fidanzato Filippo Turetta, rinchiuso da quasi un anno in carcere a Verona, reo confesso del delitto. "Voglio ... (Iltempo.it)

Omicidio Cecchettin - l'arrivo in Aula per la prima volta di Filippo Turetta - Felpa nera con il cappuccio e una cartelletta in mano. Così Filippo Turetta si è presentato per la prima volta in Aula alla Corte d'Assise di Venezia dove è in corso il processo per l'omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin. "Volevo togliere ... (Liberoquotidiano.it)

"Ho capito chi è Turetta". E il papà di Giulia Cecchettin lascia l'aula - L'uomo ha ascoltato l'imputato con attenzione per tutto il tempo. Ma prima che iniziasse il controinterrogatorio se n'è andato (Ilgiornale.it)