“Turetta conferma la premeditazione e rischia l’ergastolo con ragionevole certezza”: l’analisi dell’esperto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il commento dell'avvocato Daniele Bocciolini a Fanpage.it sull'interrogatorio di Filippo Turetta oggi a Venezia nel corso della seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin: "Ha confermato che si è trattato di un omicidio premeditato. In caso di condanna, rischia con ragionevole certezza la pena massima prevista ovvero l’ergastolo". Fanpage.it - “Turetta conferma la premeditazione e rischia l’ergastolo con ragionevole certezza”: l’analisi dell’esperto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il commento dell'avvocato Daniele Bocciolini a Fanpage.it sull'interrogatorio di Filippo Turetta oggi a Venezia nel corso della seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin: "Hato che si è trattato di un omicidio premeditato. In caso di condanna,concertezza la pena massima prevista ovvero l’ergastolo".

Video “Turetta conferma Video “Turetta conferma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Errore nel parsing del feed RSS: Only one top level element is allowed in an XML document.