Liberoquotidiano.it - Torino, neonato salvato da cecità con intervento 3D 'unico al mondo'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ott. (Adnkronos Salute) - Undi 40 giorni è statodallacon undi chirurgia in entrambi gli occhi utilizzando la tecnologia in 3D. L'operazione, eseguita nel reparto di oculistica delle Molinette della Città della Salute di, è il primoalche ha utilizzato questo tipo di chirurgia su un bimbo di pochi giorni, spiegano dall'ospedale. Il piccolo era affetto da cataratta congenita associata a una rarissima e grave patologia della parte posteriore dell'occhio, causata da un incompleto sviluppo anatomico dell'occhio. Alla nascita il bimbo non presentava alcun problema di salute, ma già nei primissimi giorni di vita è stata rilevata la presenza di un anomalo riflesso bianco, leucocoria, in corrispondenza della pupilla, che ha consentito untempestivo per garantire un possibile sviluppo della capacità visiva.