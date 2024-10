Zon.it - Successo per Ginevra Fenyes al Premio Charlot, mentre sabato si ride con l’ultimo spettacolo di Alessandro Siani

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il sipario si è alzato giovedì sera al Teatro Delle Arti di Salerno, dando il via alla 36ª edizione del prestigioso, con una serata all’insegna del talento e della comicità giovanile. Sette giovani promesse della risata si sono sfidate per il titolo diGiovani, portando sul palco la freschezza delle loro battute e l’energia del loro stile. La vincitrice delA conquistare il pubblico, che ha votato con entusiasmo, è stata la toscana, che con ben 200 voti si è aggiudicata ilprincipale. Con il suo sorriso contagioso e il talento già evidente,diventa la seconda donna in assoluto a vincere loGiovani, se si esclude il gruppo “I Sequestrattori”.