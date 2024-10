Stipendi 2025, come cambiano: le fasce di reddito e le simulazioni in busta paga. Le novità con la manovra (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato il piatto forte della manovra, una misura che vale 17 miliardi. Il taglio del cuneo si trasforma in bonus fino a 20mila euro e a detrazioni fino a 40mila, con meccanismi di Ilmessaggero.it - Stipendi 2025, come cambiano: le fasce di reddito e le simulazioni in busta paga. Le novità con la manovra Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato il piatto forte della, una misura che vale 17 miliardi. Il taglio del cuneo si trasforma in bonus fino a 20mila euro e a detrazioni fino a 40mila, con meccanismi di

Manovra 2025 - nella Pubblica amministrazione fino a 70 anni se disponibili per tutoraggio ed esigenze organizzative - Il disegno di legge di bilancio 2025, ora in discussione alla Camera dei Deputati (con scadenza per gli emendamenti tra l'8 e il 10 novembre), introduce una significativa novità riguardante il personale delle pubbliche amministrazioni: la ... (Orizzontescuola.it)