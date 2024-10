Ilfattoquotidiano.it - Stefano De Martino regala un mazzo di rose a Eleonora Giorgi, la dedica speciale: “Un abbraccio grande”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “EvvivaDe: dalle 20.40 alle 21.30 nessuno mi deve disturbare perché io devo guardare Deche mi dà gioia, sorrisi e spensieratezza”. È questo l’elogio che, in un’intervista a Vanity Fair, ha volutore al conduttore di Affari Tuoi. La conduzione di Derappresenta per l’attrice un momento di leggerezza e di conforto rispetto alle difficoltà legate alla malattia che le è stata diagnosticata nel 2023 e ci ha tenuto a ribadirlo,ndo all’ex ballerino parole di stima e affetto. E il suo messaggio non è rimasto inascoltato. Perché lo stesso Deha voluto rispondere alle lodi dicon un gesto tanto semplice quanto tenero ed inaspettato: undibianche e rosa e un messaggio scritto a mano. “Cara, ricambio la stima e la simpatia. Un, con affetto”, scrive De