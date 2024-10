Start Cup Campania 2024, vince un progetto della Federico II. RideSense, controllo real-time degli pneumatici (Di venerdì 25 ottobre 2024) RideSense, progetto dell’Università Federico II, ha vinto l’edizione 2024 di Start Cup Campania 2024, competizione di business plan innovativi organizzata dalle sette Università della regione. RideSense è una tecnologia HW-SW che acquisisce in real-time i dati dai sensori standard di un veicolo e, tramite algoritmi real-time basati su modelli fisici dei suoi sottocomponenti, fornisce informazioni sull’aderenza degli pneumatici e sullo stato stradale. Dati rilevanti sia per la definizione della manovra ottimale, sia nell’abbattimento delle emissioni. Nata in seno al gruppo di ricerca Dinamica Veicolo della Federico II, già attivo nel tech-transfer con le Startup MegaRide e VESevo, ha trovato un dialogo già profondo con il mercato automotive internazionale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)dell’UniversitàII, ha vinto l’edizionediCup, competizione di business plan innovativi organizzata dalle sette Universitàregione.è una tecnologia HW-SW che acquisisce ini dati dai sensori standard di un veicolo e, tramite algoritmibasati su modelli fisici dei suoi sottocomponenti, fornisce informazioni sull’aderenzae sullo stato stradale. Dati rilevanti sia per la definizionemanovra ottimale, sia nell’abbatnto delle emissioni. Nata in seno al gruppo di ricerca Dinamica VeicoloII, già attivo nel tech-transfer con leup MegaRide e VESevo, ha trovato un dialogo già profondo con il mercato automotive internazionale.

