Star Wars, svelato il collegamento tra Skeleton Crew e Ahsoka in una nuova foto

La serie con Jude Law e quella con Rosario Dawson condividerebbero la stessa linea temporale, poiché si svolgono entrambe nel MandoVerse Una nuova foto ufficiale di Star Wars: Skeleton Crew legherebbe in maniera molto sottile lo show ad Ahsoka in termini di organizzazione della galassia, addirittura accennando ai segreti dei precursori dei Sith. Ahsoka ha riscritto la storia della saga, rivelando che le antiche leggende Jedi erano vere; abbiamo visto i personaggi scoprire la strada per Peridea, un mondo extragalattico che sembrava essere l'origine di un impero intergalattico più antico persino dell'Ordine Jedi. La cosa più sorprendente è che le iscrizioni su Peridea erano scritte in una prima versione della lingua Sith, l'ur-Kittât. I Perideani erano quindi i precursori dei Sith.

