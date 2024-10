Spese deducibili solo con il Pos: per scontare il costo di taxi e ristoranti si dovrà pagare con la carta. Come funziona (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il principio è semplice. Creare un conflitto di interessi tra chi paga e chi riceve per evitare che le transazioni si concludano in ?nero? beffando il Fisco. Dal prossimo anno Ilmattino.it - Spese deducibili solo con il Pos: per scontare il costo di taxi e ristoranti si dovrà pagare con la carta. Come funziona Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il principio è semplice. Creare un conflitto di interessi tra chi paga e chi riceve per evitare che le transazioni si concludano in ?nero? beffando il Fisco. Dal prossimo anno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spese deducibili solo con il Pos : per scontare il costo di taxi e ristoranti si dovrà pagare con la carta. Come funziona - Il principio è semplice. Creare un conflitto di interessi tra chi paga e chi riceve per evitare che le transazioni si concludano in ?nero? beffando il Fisco. Dal prossimo anno... (Ilmessaggero.it)