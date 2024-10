Bergamonews.it - Sostenibilità, sfide ed opportunità: confronto tra istituzioni e aziende sulle normative europee

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bergamo. Imprese, banche, Pubblica Amministrazione ed Enti del terzo settore sono chiamati ad affrontare la sfida cruciale della, priorità soprattutto alla luce delle nuove. L’occasione per condividere una visione comune per affrontare il cambiamento sarà la prima edizione della “BNC ESG Conference –per le imprese” che si terrà martedì 29 ottobre 2024, alle 15.30 a Villa Moroni, in via Papa Giovanni XXIII 6, Stezzano. L’evento vedrà alternarsi numerosi relatori di spicco. Nella prima tavola rotonda, dedicata agli imprenditori, interverranno Maria Enrica Danese, Simona Grossi, Olivo Foglieni e Gerolamo Soliveri, insieme a Riccardo Rapelli, partner dello Studio BNC.