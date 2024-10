Sondaggi, Meloni paga il flop del “Modello Albania”. La Lega si risveglia, il Pd rosicchia centesimi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fratelli d’Italia in calo dopo il flop del “Modello Albania” sui migranti. La Supermedia di YouTrend fotografa un momento difficile per il partito della premier Giorgia Meloni, che registra un -0,3%, pagando il prezzo di una strategia migratoria che sembra non aver convinto gli elettori.Leggi anche: Feltri sul caos al governo: “Spano fatto dimettere perché gay e vogliono farlo credere anche di Giuli” A sorpresa, la Lega ne approfitta con un balzo in avanti. Salvini torna alla ribalta con dichiarazioni forti contro i magistrati e il tema sicurezza, conquistando un +0,5% e restituendo fiato al partito, ora all’8,7%. Forza Italia cresce leggermente (+0,2%) e si posiziona al 9,5%, confermando la sua tenuta elettorale. Il Pd sempre la seconda forza del Paese Tra le opposizioni, il Partito Democratico torna a salire, superando quota 23% (+0,2%). Thesocialpost.it - Sondaggi, Meloni paga il flop del “Modello Albania”. La Lega si risveglia, il Pd rosicchia centesimi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Fratelli d’Italia in calo dopo ildel “” sui migranti. La Supermedia di YouTrend fotografa un momento difficile per il partito della premier Giorgia, che registra un -0,3%,ndo il prezzo di una strategia migratoria che sembra non aver convinto gli elettori.Leggi anche: Feltri sul caos al governo: “Spano fatto dimettere perché gay e vogliono farlo credere anche di Giuli” A sorpresa, lane approfitta con un balzo in avanti. Salvini torna alla ribalta con dichiarazioni forti contro i magistrati e il tema sicurezza, conquistando un +0,5% e restituendo fiato al partito, ora all’8,7%. Forza Italia cresce leggermente (+0,2%) e si posiziona al 9,5%, confermando la sua tenuta elettorale. Il Pd sempre la seconda forza del Paese Tra le opposizioni, il Partito Democratico torna a salire, superando quota 23% (+0,2%).

