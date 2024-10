Iodonna.it - Solo chitarra e voce, la 28enne torinese ha cantato una cover di uno dei brani più struggenti scritti da Dolores O'Riordan. Un'esibizione da standing ovation

(Di venerdì 25 ottobre 2024)unaad accompagnare la sua, per una struggenteunplugged di Promises dei Cranberries: laFrancamente è stata tra le cantanti più applaudite del primo Live Show di X Factor 2024.(per l’esattezza del comune di Nichelino) trasferitasi a Berlino dal 2021, a detta dei giudici ha realizzato una delle migliori performance in una serata che ha avuto, in generale, ottimi ascolti: con 834mila spettatori tv medi, è stato il miglior primo Live Show delle ultime quattro edizioni, andato in onda ieri su Sky e in streaming su NOW. Leggi anche › Al via “X Factor 2024 Live Show”: chi sono i 12 concorrenti selezionati dai giudici Francamente, 28 anni, di Nichelino, città metropolitana di Torino, durante la suaai Live di “X Factor 2024”.