Sermoneta Si allontana dagli arresti domiciliari denunciato un 63enne

Sermoneta – Fermato un uomo di 63 anni di Sermoneta (LT), sorpreso per le strade cittadine, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso del pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Sermoneta (LT) hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di evasione, un uomo

