Sardegna | marijuana per milioni di euro sequestrata dai carabinieri un arresto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) I militari hanno anche denunciato un 33enne che probabilmente dava una mano al 24enne nelle coltivazione della piantagione di. Mille piante die 650 chili di “erba” in fase di essiccazione: è il “bottino” della piantagione scoperta la scorsa mattina dai. La canapa era stata piantata in campagna, mentre lagià tagliata era stata nascosta all’interno di due diversi capannoni, nell’agro di Orotelli, a pochi passi dalla piantagione. In manette un 24enne – considerato dagli inquirenti il proprietario – e il suo complice 33enne che però è stato denunciato. Per tutti e due l’accusa è di “detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, si legge nel verbale messo nero su bianco dai. Il 24enne, dopo tutti i controlli di rito, è stato rinchiuso in carcere. Mentre il complice è stato denunciato a piede libero.