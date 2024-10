Ruba una catenina a un passante: “nonno” scippatore nei guai (Di venerdì 25 ottobre 2024) Avrebbe strappato con la forza una catenina d'oro dal collo di una persona che transitava lungo corso Avezzana a Torre del Greco: a due mesi di distanza dal fatto, è arrivato l'arresto del presunto autore del furto. Si tratta di un uomo di 67 anni, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare Napolitoday.it - Ruba una catenina a un passante: “nonno” scippatore nei guai Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Avrebbe strappato con la forza unad'oro dal collo di una persona che transitava lungo corso Avezzana a Torre del Greco: a due mesi di distanza dal fatto, è arrivato l'arresto del presunto autore del furto. Si tratta di un uomo di 67 anni, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare

