Ruba 500 euro in una farmacia a Bonassola (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bonassola (La Spezia), 25 ottobre 2024 – Ruba i soldi di una farmacia, denunciato dai carabinieri. I militari della Stazione di Levanto, a conclusione delle indagini, hanno rintracciato un 49enne della provincia di Genova ritenuto responsabile, sulla base degli elementi acquisiti, del furto aggravato consumato nella serata del 19 ottobre a Bonassola. Lo scorso sabato, dopo aver forzato la porta secondaria, l'uomo, che si trovava a Levanto per motivi lavorativi, si è introdotto all’interno dei locali della farmacia impossessandosi della somma di 500 euro contenuta all’interno del registratore di cassa. Lanazione.it - Ruba 500 euro in una farmacia a Bonassola Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)(La Spezia), 25 ottobre 2024 –i soldi di una, denunciato dai carabinieri. I militari della Stazione di Levanto, a conclusione delle indagini, hanno rintracciato un 49enne della provincia di Genova ritenuto responsabile, sulla base degli elementi acquisiti, del furto aggravato consumato nella serata del 19 ottobre a. Lo scorso sabato, dopo aver forzato la porta secondaria, l'uomo, che si trovava a Levanto per motivi lavorativi, si è introdotto all’interno dei locali dellaimpossessandosi della somma di 500contenuta all’interno del registratore di cassa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Mi dai un passaggio in farmacia?” - così la finta infermiera “malata” derubava le sue vittime - Si fingeva un’infermiera malata e chiedeva ai passanti un passaggio in auto per raggiungere la farmacia più vicina, ma in realtà era solo una scusa per derubare le sue malcapitate vittime. E così sono scattate le manette per una 38enne italiana, ... (Dayitalianews.com)

Rapina farmacia con un martello - si dà alla fuga su un'auto rubata e va a comprare la cocaina - Con una Opel Zafira rubata a Lucera, un ragazzo di 28 anni giunto dalla Calabria, incappucciato e armato di martello, intorno alle 10 del 21 ottobre ha rapinato una farmacia di Fermo nelle Marche. Dopo il colpo - durante il quale ha minacciato ... (Foggiatoday.it)

Nuovo colpo notturno in farmacia : i ladri praticano un foro nella parete e rubano 6mila euro - Ancora un furto notturno in una farmacia della provincia pontina. Questa volta è accaduto nel comune di Pontinia, dove i carabinieri del Nor- sezione radiomobile sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata dalla centrale operativa. Secondo ... (Latinatoday.it)

Nuovo furto notturno in farmacia : i ladri praticano un foro nella parete e rubano 6mila euro - Ancora un furto notturno in una farmacia della provincia pontina. Questa volta è accaduto nel comune di Pontinia, dove i carabinieri del Nor- sezione radiomobile sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata dalla centrale operativa. Secondo ... (Latinatoday.it)