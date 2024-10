Gaeta.it - Roma contro l’overtourism, la proposta fa infuriare tutti: biglietto d’ingresso per uno dei monumenti più apprezzati al mondo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La sfida diallìovertourism:si dovrà pagare il: lache suscita l’indignazione generale. La Fontana di Trevi, uno dei simboli più iconici e affascinanti di, attrae ogni anno milioni di turisti da tutto il. Tuttavia, la crescente popolarità di questo gioiello barocco ha portato con sé una sfida significativa:. Le strade che circondano la fontana sono costantemente affollate, rendendo difficile non solo l’esperienza dei visitatori, ma anche la gestione e la manutenzione del sito. Per affrontare questo problema, è stataun’idea innovativa: rendere l’accesso alla Fontana di Trevi su prenotazione e a pagamento. Questo concetto, sebbene possa sembrare drastico, è stato pensato per bilanciare la necessità di proteggere il monumento e di migliorare l’esperienza turistica.