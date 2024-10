Regionali Liguria, l’accusa di Schlein: «Si scrive Bucci, si legge Toti» (Di venerdì 25 ottobre 2024) A poche ore dal voto per le Regionali in Liguria, previste domenica 27 e lunedì 28 ottobre, si è acceso il confronto a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Al Teatro Politeama di Genova, la leader dem ha chiuso la campagna elettorale del candidato di centrosinistra Andrea Orlando, sostenuto anche dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e da altri esponenti del campo largo. Parlando alla platea, Schlein non ha risparmiato attacchi diretti al sindaco di Genova Marco Bucci, rappresentante del centrodestra: «Si scrive Marco Bucci, ma si legge Toti: è la piena continuità con un sistema di potere che ci dobbiamo lasciare alle spalle. E Bucci la rivendica questa continuità tanto da candidare l’assessore di Toti alla sanità, come se fosse andato tutto bene». Lettera43.it - Regionali Liguria, l’accusa di Schlein: «Si scrive Bucci, si legge Toti» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A poche ore dal voto per lein, previste domenica 27 e lunedì 28 ottobre, si è acceso il confronto a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly. Al Teatro Politeama di Genova, la leader dem ha chiuso la campagna elettorale del candidato di centrosinistra Andrea Orlando, sostenuto anche dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e da altri esponenti del campo largo. Parlando alla platea,non ha risparmiato attacchi diretti al sindaco di Genova Marco, rappresentante del centrodestra: «SiMarco, ma si: è la piena continuità con un sistema di potere che ci dobbiamo lasciare alle spalle. Ela rivendica questa continuità tanto da candidare l’assessore dialla sanità, come se fosse andato tutto bene».

