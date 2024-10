Real Madrid Ancelotti | Il Barcellona sta facendo bene ma nessuno mi toglie il sonno

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il tecnico del, Carlo, ha parlato in conferenza stampa in vista del Clasico contro il: “La squadra di Flick ha un’idea molto chiara del gioco che porta avanti, hanno un organico molto valido e noi sappiamo che dobbiamo preparare al meglio una partita molto complicata e divertente. Stannomolto, è difficile dire chi è favorito, ma fortunatamentemiil. Non ci sono favoriti, una partita del genere può dipendere da tante cose. Un piano partita l’abbiamo studiato, ma se è quello giusto lo sapremo solo domani. Come sempre siamo motivati e pronti“. L’allenatore dei Blancos si è poi soffermato anche su alcuni singoli, a cominciare da Bellingham: “Sta molto, la sua condizione migliora e anche se in questo momento non fa gol, fa un lavoro molto importante per la squadra e lo sa molto“.