Rapina una ragazza a Bologna, arrestato con la geolocalizzazione del telefono rubato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 - Ha Rapinato una ragazza in zona universitaria e poi è scappato a bordo della sua bicicletta. Il Rapinatore, un uomo di 26 anni, è stato però bloccato dalla polizia ed è stato arrestato con l'accusa di Rapina pluriaggravata. Il tutto è accaduto l'altra notte intorno alle 3.40 quando la vittima, mentre camminava in Largo Respighi, è stata avvicinata dal ventiseienne e da due suoi complici. Uno dei tre, dopo averla minacciata con un coltello, le ha rubato il cellulare ed è scappato a bordo di una bicicletta, mentre gli altri due si sono allontanati in diverse direzioni. I poliziotti si sono così subito messi sulle tracce dei Rapinatori e grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima e dalla geolocalizzazione in tempo reale dello smartphone sono riusciti a bloccare il malvivente. Ilrestodelcarlino.it - Rapina una ragazza a Bologna, arrestato con la geolocalizzazione del telefono rubato Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 - Hato unain zona universitaria e poi è scappato a bordo della sua bicicletta. Iltore, un uomo di 26 anni, è stato però bloccato dalla polizia ed è statocon l'accusa dipluriaggravata. Il tutto è accaduto l'altra notte intorno alle 3.40 quando la vittima, mentre camminava in Largo Respighi, è stata avvicinata dal ventiseienne e da due suoi complici. Uno dei tre, dopo averla minacciata con un coltello, le hail cellulare ed è scappato a bordo di una bicicletta, mentre gli altri due si sono allontanati in diverse direzioni. I poliziotti si sono così subito messi sulle tracce deitori e grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima e dallain tempo reale dello smartphone sono riusciti a bloccare il malvivente.

