Puntomagazine.it - Oggi si inaugura a Napoli la XVI edizione di Pharmexpo

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024): Il Salone dell’Industria Farmaceutica si interroga sull’evoluzione della professione– Dalla farmacia dei servizi a quella manageriale, passando per la centralità del farmacista di comunità e la ricerca farmacologica in oncologia. E, ancora, l’aderenza terapeutica e la tutela della salute nella farmacia dei servizi 4.0, la centralità del farmacista nel sistema sanitario nazionale e la vita dell’informatore scientifico a 360 gradi. Sono questi alcuni dei temi al centro della XVIdi, il più grande Salone dell’industria farmaceutica nel Centro Sud Italia, organizzato da Progecta in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti e con Federfarma. L’evento, in programma dal 25 al 27 ottobre nella Mostra d’Oltremare di, saràto venerdì 25 ottobre, alle 12, nella Sala Capri, padiglione 5.