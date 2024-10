Donnapop.it - Noemi Bocchi tradita da Totti fa la stessa cosa di Ilary Blasi, ma con una differenza: conferma il tradimento?

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nelle ultime ore i rumors su un presuntodi Francesconei confronti dihanno infiammato web e giornali: lei nel frattempo tace, ma imitaè successo? Dagospia e Gente hanno tuonato sul Pupone e la compagna arrivata subito dopo, o forse parallelamente, la fine del matrimonio con la nota conduttrice romana. A quanto pare,sarebbe stato visto entrare in un albergo con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. I due, dopo aver passato un’ora e mezza all’interno dello stabile, sarebbero usciti insieme e i fotografi di Gente li avrebbero paparazzatindo, di fatto, ildi lui nei confronti di. Ma non è finita qui: a rispondere in maniera affermativa sulla liaison con Francesco è proprio Marialuisa, che ammette il flirt.