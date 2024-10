Ilrestodelcarlino.it - Nasce "Orizzonti liberali": "La voce di chi non vota"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "È necessaria un’alternativa al bipolarismo politico, sia locale che nazionale. Se tutto va come previsto, saremo in corsa per le prossime elezioni comunali a Macerata". È stata presentata "", un’associazione che mira ed essere un partito tra circa un anno. Configurandosi come un polo di centro che prende le mosse da un libro dell’onorevole Luigi Marattin che verrà presentato a Macerata nelle prossime settimane, "" vuole aggregare un’area liberale e riformatrice. Riccardo Cogliandro ha spiegato la linea che il gruppo vuole seguire: "Cercheremo di darea un elettorato che nono è diviso tra i due schieramenti, riprendendo su nuove basi il progetto del terzo polo. Costituiremo un partito alla vecchia maniera, su base territoriale e nazionale.