Narnali pari col Giusti E Vergaio vola il vetta

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cambio al vertice nel campionato Uisp di Prato di calcio a 11. Un cambio maturato a causa del doppio pareggio esterno per le due squadre ex prime in classifica fino alla scorsa giornata. Partiamo coi Kickers, che non vanno oltre l’1-1 in casa delStefano Comeana: padroni di casa che passano addirittura in vantaggio al 38’ con Aldi, mentre nella ripresa Sciannamè rimette inil match. Anche il Real Chiesanuova pareggia contro lo Sporting Prato City. Una partita a due facce: nel primo tempo Brunini e Lici regalano agli ospiti un parziale 0-2 che sembra poter chiudere anzitempo i giochi. Nel secondo tempo, invece, i padroni di casa dello Sporting riacciuffano il pareggio con Daloiso e Carrubba, per il 2-2 finale.