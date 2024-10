MotoGP, Martin parte forte nel venerdì di Buriram: “Il time-attack non è andato male, sono veloce” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bilancio positivo a Buriram per Jorge Martin al termine del venerdì del Gran Premio di Thailandia 2024, diciottesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Pramac ha firmato il secondo tempo nelle pre-qualifiche, a 110 millesimi dalla miglior prestazione di Marc Marquez, dimostrandosi competitivo anche sul passo con gomme usate e confermandosi uno dei favoriti per la pole e per le gare del weekend. “Non mi piace toccare molto la moto durante i turni. È vero che a volte non hai un’altra opzione e devi cambiare le cose, ma oggi volevo girare e ho fatto piccole mosse per abituarmi alla moto e capire il limite. C’erano un po’ di gomme da provare e ho voluto fare due run un po’ più lunghi, anche se nel secondo ero ormai con circa 26 giri sulla gomma ed era difficile guidare. Oasport.it - MotoGP, Martin parte forte nel venerdì di Buriram: “Il time-attack non è andato male, sono veloce” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bilancio positivo aper Jorgeal termine deldel Gran Premio di Thailandia 2024, diciottesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Lo spagnolo del team Pramac ha firmato il secondo tempo nelle pre-qualifiche, a 110 millesimi dalla miglior prestazione di Marc Marquez, dimostrandosi competitivo anche sul passo con gomme usate e confermandosi uno dei favoriti per la pole e per le gare del weekend. “Non mi piace toccare molto la moto durante i turni. È vero che a volte non hai un’altra opzione e devi cambiare le cose, ma oggi volevo girare e ho fatto piccole mosse per abituarmi alla moto e capire il limite. C’erano un po’ di gomme da provare e ho voluto fare due run un po’ più lunghi, anche se nel secondo ero ormai con circa 26 giri sulla gomma ed era difficile guidare.

