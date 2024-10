Secoloditalia.it - Milano fa paura, rapine e scippi nelle stazioni metro: fermati 5 giovani stranieri che terrorizzavano anziani e minori

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel far west di, l’assalto allapolitana di rapinatori e borseggiatori è perennemente in corso, con modalità di esecuzioni efferate e una coazione a ripetere inquietante per la disinvoltura e la ciclicità delle aggressioni. Proprio oggi, allora, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di cinque ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni.cinquenordafricani per furti einpolitanain quanto ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata in concorso, tentata rapina pluriaggravata in concorso, lesioni aggravate in concorso e furto aggravato in concorso per fatti criminosi commessi sulla linea dellapolitana M5.