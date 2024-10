Meloni sul palco per Bucci: “Dicevano che saremmo durati sei mesi, si sono svegliati sudati” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Fino a poco tempo fa, la sinistra si sentiva invincibile. Abbiamo dovuto affrontare un momento complicato, mentre il centrosinistra sognava una vittoria convincente; poi, però, hanno dovuto fare i conti con la realtà. E la verità è che il centrodestra ha portato avanti lo sviluppo in Liguria. Siamo una coalizione unita, non perché abbiamo un nemico comune”. Queste le parole della premier Giorgia Meloni, che ha concluso l’evento del centrodestra a Genova per sostenere Marco Bucci, candidato alla presidenza della regione. “Abbiamo scelto il miglior candidato”, ha sottolineato. Al suo arrivo sul palco, Meloni ha ricevuto una ovazione dal pubblico. Tuttavia, alcuni manifestanti in maglietta rossa si sono messi in piedi, costringendo la premier a chiedere loro di sedersi per non ostacolare la visione degli altri. Thesocialpost.it - Meloni sul palco per Bucci: “Dicevano che saremmo durati sei mesi, si sono svegliati sudati” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Fino a poco tempo fa, la sinistra si sentiva invincibile. Abbiamo dovuto affrontare un momento complicato, mentre il centrosinistra sognava una vittoria convincente; poi, però, hanno dovuto fare i conti con la realtà. E la verità è che il centrodestra ha portato avanti lo sviluppo in Liguria. Siamo una coalizione unita, non perché abbiamo un nemico comune”. Queste le parole della premier Giorgia, che ha concluso l’evento del centrodestra a Genova per sostenere Marco, candidato alla presidenza della regione. “Abbiamo scelto il miglior candidato”, ha sottolineato. Al suo arrivo sulha ricevuto una ovazione dal pubblico. Tuttavia, alcuni manifestanti in maglietta rossa simessi in piedi, costringendo la premier a chiedere loro di sedersi per non ostacolare la visione degli altri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - Meloni : “Se non avessimo dovuto destinare ingenti risorse al Superbonus - avremmo potuto investire di più su stipendi - sanità - famiglie e pensioni” - In un'intervista al TG5, la premier Giorgia Meloni ha toccato diversi punti cruciali dell'attualità politica, smentendo categoricamente le ipotesi di un aumento generalizzato delle tasse. L'articolo Manovra 2025, Meloni: “Se non avessimo dovuto ... (Orizzontescuola.it)

Il padre di Imane Khelif : “Giorgia Meloni non avrebbe dovuto abbassarsi a dire quelle cose” - Il padre della pugile algerina Imane Khelif, Omar, esprime tutta la sua amarezza per le frasi della presidente del Consiglio italiana: "Giorgia Meloni non avrebbe dovuto abbassarsi a dire quelle cose. Imane non è una trans e non è mai stata un ... (Fanpage.it)