Maldini all’Inter l’annuncio di Galliani | Sono milanista lasciatemi stare | VIDEO CM IT

Maldini all'Inter, l'annuncio di Galliani: "Sono milanista, lasciatemi stare"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Inter interessata a Daniel, in evidenza con la maglia del Monza: le parole del Ceosul futuro dell’ex gioiello del Milan Fa un certo effetto vedere accostato il nome di Daniel, ovviamente per la storia che porta un cognome del genere in chiave Milan. Adriano– Calciomercato.itLe big hanno messo gli occhi sul figlio d’arte e spicca l’interesse dei nerazzurri sul giovane fantasista, in evidenza con la maglia del Monza. Il Ceo brianzolo Adrianostoppa però i rumors sul conto del gioiello classe 2001, da questa estate a titolo definitivo in Brianza con il 50% della rivendita (e prelazione) in favore del Milan: “Non abbiamo mai parlato dicon nessuno.