LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: alle 10.00 le pre-qualifiche, Martin e Bagnaia si sfidano ancora (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.24 A Buriram un’altra tappa fondamentale nella corsa al Mondiale: Jorge Martin arriva in Thailandia con un vantaggio di 20 punti su Bagnaia, ma alla fine mancano ancora tre gare, quindi 37 punti a fine settimana. 9.20 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE delle pre-qualifiche di MotoGP del Gran Premio di Thailandia. 06.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 10.00 per le importantissime pre-qualifiche. Grazie e buon proseguimento di mattinata. 6.39 La classifica delle FP1: 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’30.492 7 20 332.3 2 89 Jorge Martin SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.530 7 21 0.038 0.038 336.43 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.692 6 20 0.200 0.162 334.3 4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: alle 10.00 le pre-qualifiche, Martin e Bagnaia si sfidano ancora Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.24 A Buriram un’altra tappa fondamentale nella corsa al Mondiale: Jorgearriva incon un vantaggio di 20 punti su, ma alla fine mancanotre gare, quindi 37 punti a fine settimana. 9.20 Ben ritrovati amici di OA Sport alladelle pre-didel Gran Premio di. 06.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 10.00 per le importantissime pre-. Grazie e buon proseguimento di mattinata. 6.39 La classifica delle FP1: 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’30.492 7 20 332.3 2 89 JorgeSPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.530 7 21 0.038 0.038 336.43 1 FrancescoITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.692 6 20 0.200 0.162 334.3 4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini RacingDUCATI 1’30.

