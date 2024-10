L'amica geniale 4, tra urla e passione, Lenù, Lila e Nino Sarratore sono cresciuti (Di venerdì 25 ottobre 2024) La quarta stagione della serie andrà in onda l’11 novembre su Rai Uno, alla Festa del cinema di Roma abbiamo visto i primi due episodi in anteprima Wired.it - L'amica geniale 4, tra urla e passione, Lenù, Lila e Nino Sarratore sono cresciuti Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La quarta stagione della serie andrà in onda l’11 novembre su Rai Uno, alla Festa del cinema di Roma abbiamo visto i primi due episodi in anteprima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'amica geniale - Storia della bambina perduta : presentata la quarta stagione alla Festa del Cinema di Roma - Andrà in onda su Rai 1 a partire dall'11 novembre L'amica geniale 4, ultima stagione della serie tratta dai libri di Elena Ferrante. A presentarla alla Festa del Cinema di Roma 2024 sono stati la regista Laura Bispuri e gli attori Alba Rohrwacher, ... (Comingsoon.it)

Alla Festa del Cinema L’amica geniale - Bispuri “Una grandissima sfida” - ROMA (ITALPRESS) – La Festa del Cinema di Roma ospiterà oggi in anteprima i primi due episodi de “L’amica geniale – Storia della bambina perduta” di Laura Bispuri, quarta stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. La proiezione si ... (Unlimitednews.it)

L’amica geniale 4 - storia della bambina perduta : la conferenza stampa con Rohrwacher - Maiorino e Gifuni - La conferenza stampa de L'Amica Geniale 4 - Storia della bambina perduta in diretta dalla Festa del cinema di Roma. Partecipano Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni, insieme alla regista della quarta stagione, Laura Bispuri.Continua a ... (Fanpage.it)

L'amica geniale - Storia della bambina perduta in anteprima a Roma 2024 - in programma anche Hey Joe - Il programma di venerdì 25 ottobre 2024 alla Festa del Cinema di Roma prevede il debutto dei nuovi episodi della serie L'amica geniale e le proiezioni di film come Hey Joe e Bound in Heaven. La diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma ... (Movieplayer.it)