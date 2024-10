La segnalazione: "Parcheggia camper e barca occupando tre posti senza neanche pagare la sosta" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un episodio insolito ha attirato l’attenzione in viale Innocenzo XI a Como, dove un camper con rimorchio annesso ha occupato ben 4 posti auto, generando polemiche tra i residenti e i passanti. La segnalazione è arrivata dall’ex consigliere comunale Luigi Bottone, che ha immortalato la scena e Quicomo.it - La segnalazione: "Parcheggia camper e barca occupando tre posti senza neanche pagare la sosta" Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un episodio insolito ha attirato l’attenzione in viale Innocenzo XI a Como, dove uncon rimorchio annesso ha occupato ben 4auto, generando polemiche tra i residenti e i passanti. Laè arrivata dall’ex consigliere comunale Luigi Bottone, che ha immortalato la scena e

