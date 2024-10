La mamma di Leo, suicida a 15 anni, denuncia la scuola: “Lasciato da solo contro quei bulli” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancona, 25 ottobre 2024 – “Vogliamo abbattere il muro di omertà”. L’avvocato Pia Perrici, legale di Francesco Calcina e Viktorjia, genitori di Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita con un colpo di pistola lo scorso 14 ottobre a Montignano di Senigallia, ha ripercorso ieri mattina in una conferenza stampa con i genitori dello studente morto ogni momento alla ricerca della verità. “Leonardo era vittima dei bulli e non è l’unico, l’anno prima anche il suo amico era stato vittima dello stesso bullo che ha tormentato per dieci giorni, insieme ad altri due minorenni, Leonardo – ha spiegato l’avvocato Pia Perricci – Siamo qui per cercare l’aiuto di tutti a ricostruire la vicenda, perché si possa arrivare a capire cosa è successo in quella scuola. Siamo qui per abbattere il muro di omertà”. Ilrestodelcarlino.it - La mamma di Leo, suicida a 15 anni, denuncia la scuola: “Lasciato da solo contro quei bulli” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancona, 25 ottobre 2024 – “Vogliamo abbattere il muro di omertà”. L’avvocato Pia Perrici, legale di Francesco Calcina e Viktorjia, genitori di Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita con un colpo di pistola lo scorso 14 ottobre a Montignano di Senigallia, ha ripercorso ieri mattina in una conferenza stampa con i genitori dello studente morto ogni momento alla ricerca della verità. “Leonardo era vittima deie non è l’unico, l’anno prima anche il suo amico era stato vittima dello stesso bullo che ha tormentato per dieci giorni, insieme ad altri due minorenni, Leonardo – ha spiegato l’avvocato Pia Perricci – Siamo qui per cercare l’aiuto di tutti a ricostruire la vicenda, perché si possa arrivare a capire cosa è successo in quella. Siamo qui per abbattere il muro di omertà”.

