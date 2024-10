Investe, uccide motociclista e fugge: inchiesta chiusa per un 19enne che guidava senza patente (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al volante di uno scooter, tenendo una velocità non adeguata alla strada, provoca scontro mortale con un'altra moto e fugge: la procura chiude l'inchiesta sull'incidente in cui, la sera del 17 settembre dell'anno scorso, ha perso la vita il 59enne empedoclino Sergio Burgio.Giovanni Alfonso Agrigentonotizie.it - Investe, uccide motociclista e fugge: inchiesta chiusa per un 19enne che guidava senza patente Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al volante di uno scooter, tenendo una velocità non adeguata alla strada, provoca scontro mortale con un'altra moto e: la procura chiude l'sull'incidente in cui, la sera del 17 settembre dell'anno scorso, ha perso la vita il 59enne empedoclino Sergio Burgio.Giovanni Alfonso

