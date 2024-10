Iniezioni proibite e farmaci fai da te: condannato l?osteopata dell?ozonoterapia (Di venerdì 25 ottobre 2024) ANCONA Il compendio accusatorio era pesantissimo. Tra i 16 capi di imputazione aveva trovato posto anche l?omicidio colposo, poiché - stando alla procura - aveva indotto un?anziana Corriereadriatico.it - Iniezioni proibite e farmaci fai da te: condannato l?osteopata dell?ozonoterapia Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ANCONA Il compendio accusatorio era pesantissimo. Tra i 16 capi di imputazione aveva trovato posto anche l?omicidio colposo, poiché - stando alla procura - aveva indotto un?anziana

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucciso da dose errata insulina, chiesto processo per 6 sanitari - La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per due medici e quattro infermieri dell'ospedale Galliera accusati di avere causato la morte di un paziente dopo avergli iniettato ottanta dosi d' ... (ansa.it)

Morì per l’iniezione di 80 dosi di insulina invece di 8: la Procura chiede di processare due medici e quattro infermieri - L'uomo, 70 anni, era entrato in coma ed era morto dopo 16 giorni a causa di un "refuso" nella trascrizione della terapia, ma per l'accusa medici e infermieri avrebbero dovuto rendersi conto dell'error ... (genova24.it)

Harris nella tana della volpe - Si è parlato poco di proposte politiche e molto di Trump e dell’amministrazione Biden. La candidata democratica alla presidenza, Kamala Harris, è stata intervistata da Bret Baier, mastino di Fox News, ... (corriere.it)

Bianca Balti ha iniziato la chemioterapia - La top model italiana, da tempo di casa a Los Angeles, lo aveva promesso, ogni tappa del suo percorso contro il cancro sarà raccontata sul suo profilo Instagram. Un modo per dare forza a chi ha ... (tg24.sky.it)