Il Piano Casa del Comune | 10mila alloggi low cost in 10 anni Le zone i tempi e la quadra economica

Milano, 25 ottobre 2024 – Diecimila nuove case a prezzi calmierati costruite entro dieci anni: 6.500 alloggi in città e 3.500 nell'hinterland. Il Piano straordinario per la Casa presentato ieri dal sindaco Giuseppe Sala e dall'assessore alla Casa Guido Bardelli parte da questi numeri. Ma non sono i soli, in questo Piano approvato ieri mattina dalla Giunta. Il primo cittadino spiega che l'amministrazione vuole dare una prima risposta al problema del caro affitti che affligge il capoluogo lombardo da anni: "Vogliamo aiutare quei cittadini che hanno un reddito tra 1.500 e 2.500 euro al mese e che hanno bisogno di case in affitto con un canone di locazione che non superi gli 80 euro al metro quadrato all'anno, con affitti a lungo termine".

