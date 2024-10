Hanno Ucciso L’Uomo Ragno: i brani leggendari degli 883 che hanno segnato la serie (Di venerdì 25 ottobre 2024) Vi raccontiamo la storia degli 883 tramite le canzoni più popolari, e in un certo senso sintomatiche della serie Sky firmata da Sydney Sibilia. In una delle prime scene di hanno Ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original di Sydney Sibilia, un giovane Max Pezzali si trova in un furgone che il papà ha comprato, usato, da un certo Lello. Schiaccia un tasto sull'autoradio ed esce una "cassettina". Non c'è scritto niente. Max la rimette nel lettore, e parte What A Wonderful World di Joe Ramone. È la folgorazione per il punk. Poco dopo, una bellissima ragazza, Silvia, gli chiede di scrivere una canzone per lei. A tratti hanno Ucciso L'Uomo Ragno sembra il sequel, o lo spin-off, Movieplayer.it - Hanno Ucciso L’Uomo Ragno: i brani leggendari degli 883 che hanno segnato la serie Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Vi raccontiamo la storia883 tramite le canzoni più popolari, e in un certo senso sintomatiche dellaSky firmata da Sydney Sibilia. In una delle prime scene dil'Uomo- Laa storia883, laSky Original di Sydney Sibilia, un giovane Max Pezzali si trova in un furgone che il papà ha comprato, usato, da un certo Lello. Schiaccia un tasto sull'autoradio ed esce una "cassettina". Non c'è scritto niente. Max la rimette nel lettore, e parte What A Wonderful World di Joe Ramone. È la folgorazione per il punk. Poco dopo, una bellissima ragazza, Silvia, gli chiede di scrivere una canzone per lei. A trattiL'Uomosembra il sequel, o lo spin-off,

